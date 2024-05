Luis Villacorta: La sorprendente historia del hincha peruano que jugó con Pelé, Garrincha y hasta 'Lolo' Fernández

¿Puede un hincha del fútbol llegar a jugar con las máximas figuras de este deporte? El caso de Luis Villacorta, expresidente del Ciclista Lima, resulta sorprendente, pues llegó a jugar con históricos como Pelé, Garrincha y 'Lolo' Fernández.

Exitosa conversó con el señor Villacorta, un hincha de larga trayectoria, acerca de los jugadores que vio, y cómo el fútbol ha cambiado tanto con el paso del tiempo.

Villacorta nos reveló que es hincha acérrimo de Universitario desde que empezó a seguir el 'Deporte rey', hace más de seis décadas. Su primer acercamiento a este fue en un 'Clásico' cuando no tenía más de 10 años.

En aquel encuentro, jugaron históricos nombres como Valeriano, Mosquera, Lazón o Barbadillo. Según el propio Luis, "el fútbol era otra cosa".

Sin embargo, hubo un gesto que marcaría su hinchaje para siempre, como relató.

"El partido acabó 3-2, y en el último gol, Barbadillo (de Alianza) hizo un gesto que no me gustó nada y me pareció hasta soberbio. Eso bastó para hacerme hincha de la 'U'", detalló.

En conversación con nuestro medio, Villacorta dio a conocer que en una visita a Lima, el mejor equipo de Botafogo llegó a entrenar en una de las canchas de su barrio.

Pero, la 'reina' de estas anécdotas para Villacorta sería cuando jugó junto a Pelé, al que describió como "un futbolista de otro planeta".

El expresidente y futbolista del histórico Ciclista Lima también relató su experiencia jugando junto a 'Lolo' Fernández, Pisco Alcalde o Juan Valdivieso.

Pero, su anécdota preferida, como nos indicó, fue una vez que llegó a jugar como arquero en el Estadio Nacional, en un entrenamiento previo a un partido Preolímpico.

"A mi papá le dijeron que lleve unas cosas al Nacional, pues el utilero de uno de los equipos se había accidentado. Me alcanzó las cosas y entré al camerín, pero me dijeron que faltaba un arquero. Como no había nadie, me terminaron llevando a mí. Esa tarde, tapé en el estadio", concluyó.