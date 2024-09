Marco Valencia ARREMETIÓ contra Fossati tras llamado a Maxloren Castro: "No hay concordancia"

La Selección Peruana se medirá ante Colombia este viernes por la fecha siete de las Eliminatorias Sudamericanas. Pero días antes de este encuentro, Jorge Fossati anunció la convocatoria oficial de Maxloren Castro para reemplazar a Franco Zanelatto que era baja por una dolencia en el oído.

Como era de esperarse, gran parte de la prensa deportiva del país saludó la decisión del estratega uruguayo de darle una oportunidad al juvenil de Sporting Cristal. Sin embargo, Marco Valencia no se mostró conforme con este hecho luego de las recientes declaraciones que brindó desde Arequipa.

El técnico de Melgar aseguró que no es nadie para criticar cualquier convocatoria de Jorge Fossati, pero sí aclaró que antes que Maxloren Castro, hay otros jugadores que han podido ser considerados para esta fecha doble de septiembre.

Eso sí, el hermano de Wilmar dejó en claro que el juvenil de Sporting Cristal es un elemento con mucho potencial y al que le augura un gran futuro en su carrera.

"No soy nadie para meterme en la convocatoria del profesor Fossati, pero lo que me sorprende, y no estoy hablando mal del juego, porque para mí es un jugador con un futuro increíble, el chico Castro, pero yo pienso que hay jugadores que han tenido la posibilidad de hacer, durante este Torneo Apertura y Clausura, una muy buena campaña y se han merecido, de repente estar en una convocatoria", inició.