¿Jean Pierre Archimbaud dejaría Melgar para jugar por Alianza Lima? Esto respondió el jugador

28/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador de Melgar, Jean Pierre Archimbaud, fue consultado sobre un posible fichaje a Alianza Lima tras su reciente convocatoria a la Selección Peruana.

¿Qué dijo Archimbaud sobre un posible fichaje a Alianza Lima?

En conferencia de prensa, el volante manifestó que se debe al cuadro arequipeño y que responder dicha pregunta sería faltarle el respeto al hincha 'rojinegro'. También, agradeció a sus compañeros y al comando técnico de Melgar.

"Siento que sería faltarle el respeto al hincha de Melgar porque hoy me debo a Melgar, estoy muy feliz allá. El club, la ciudad, los hinchas me han tratado muy bien. Sé y entiendo el deseo que pueda tener mi papá pero hoy me debo a Melgar y quiero seguir haciendo las cosas bien allá con mis compañeros y el comando técnico, sin ellos no hubiera sido posible que me den esta oportunidad de convocar", declaró.

Asimismo, el jugador de 30 años expresó su alegría por haber sido llamado a la 'Blanquirroja' por Jorge Fossati para la fecha doble de las Eliminatorias y apuntó que su objetivo es tener minutos.

"Estoy muy feliz, para mí es un orgullo estar aquí, es el sueño de toda mi vida, me siento muy bien, mis compañeros y el comando técnico me han recibido de la mejor manera y quiero aportar desde donde me toque para seguir creciendo y mejorando en todo aspecto", agregó.

¿Qué conversó Archimbaud con Jorge Fossati?

Por otro lado, Archimbaud reveló que conversó con el entrenador argentino sobre temas personales, futbolísticos, tácticos y la idea de juego que tiene para los próximos partidos de la 'Bicolor'. También, destacó el nivel actual de Colombia y Ecuador.

"Hablamos de temas personales, futbolísticos, tácticos, de la idea que él tiene. Enfrentamos a dos rivales muy complicados y más o menos qué era lo que él quería de lo que yo pueda hacer en el campo de juego", detalló.

En esa misma línea, el mediocampista aseguró que está a disposición de Jorge Fossati y precisó que puede desenvolverse de buena manera como volante mixto o de contención.

"Hablé con el 'profe' algunos temas tácticos que él quiere y que pretende para mí y todo el equipo, es importante no solo jugar sino entender el juego y eso me ayuda mucho dentro del campo. Lo que el profesor pretenda para mí yo voy a estar a disposición, puedo jugar de volante mixto o de contención, me desenvuelvo de buena manera", añadió

De esta manera, Jean Pierre Archimbaud evitó responder si le gustaría jugar en Alianza Lima y señaló que ello sería una falta de respeto para los hinchas de Melgar.