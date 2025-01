Mauro Cantoro asegura que Ángel Comizzo podría asumir como DT de la Selección Peruana: "No tiene problemas"

Luego de casi un mes desde que se conoció la información, Jorge Fossati dejó de ser entrenador oficialmente de la Selección Peruana tras haber llegado a un acuerdo con la FPF. Los malos resultados obtenidos en las Eliminatorias Sudamericanas que dejaron en el último lugar de la tabla de posiciones al equipo de todo, fue el principal detonante para llegara a esta decisión.

De inmediato, se comenzaron a barajar una serie de nombres en redes sociales para tomar el buzo de la Bicolor en los encuentros que restan del proceso. Uno de los que apareció en las últimas horas es el de Ángel David Comizzo a pesar de que actualmente se encuentra al mando de Atlético Grau.

El argentino sería considerado solo para los seis encuentros que le restan a la Selección Peruana con el adicional de no dejar su actual puesto de trabajo, es decir que cumpliría ambas funciones ante la virtual eliminación del combinado patrio. Este tema fue discutido durante la última edición del programa 'Desmarcados' de YouTube donde Mauro Cantoro se pronunció al respecto.

El exjugador de Universitario aseguró haber conversado directamente con Ángel Comizzo quien le manifestó su deseo de asumir este importante reto luego de varios años dirigiendo en el fútbol peruano. El popular 'Toro' dejó en claro que no se trata de dinero o de otro tema indicando que el argentino tomaría la chance sin dudarlo.

"Nadie habló con el hombre. Lo que sí te digo es que no es impedimento que piensen que es por estos seis partidos, no le interesa, si lo llaman, no le interesa lo que piense la gente, si dicen solo seis partidos, él agarra los seis partidos, lo que sea, si le ofrecen, lo agarra. Creo que si él es inteligente, si es así, él no tiene problemas, me lo acaban de decir, acabo de cortar con Ángel David", aseguró.