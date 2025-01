Raúl Ruidíaz y su tajante respuesta a los directivos de Universitario: "La pelota está en su cancha"

16/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero peruano, Raúl Ruidíaz, se pronunció nuevamente sobre un posible regreso a Universitario de Deportes y se mostró abierto a negociar con el equipo de sus amores.

¿Es posible el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario?

En entrevista en el podcast 'Y uno feliz', la 'Pulga' aseguró que está esperando la llamada del cuadro 'crema' y negó que el problema de las negociaciones sea el factor económico.

"El problema no es el dinero, yo sí quiero jugar en la 'U'. La pelota está en su cancha, si me llaman contesto (...) Creo que la gente no entendió un poquito, la pelota nunca estuvo en mi cancha, la pelota está en la del otro. Así está", mencionó.

No obstante, el ariete nacional indicó que, a pesar de que es hincha, no puede esperar por siempre a la 'U', por lo que está viendo opciones en el mercado.

"(¿Y estás a la espera?) No a la espera. Soy hincha de la 'U', ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando? No. Yo ya estoy viendo opciones, se maneja, pero como no me encantaría regresar a la 'U'. Sería hermoso", añadió.

Ruidíaz sobre la llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima

En declaraciones para L1 Max, la 'Pulga' acotó que Miguel Trauco solo estuvo dos temporadas en Universitario de Deportes, por lo que no considera polémica su llegada a La Victoria. Del mismo modo, Ruidíaz llenó de elogios a su excompañero y aseguró que el 'Genio' es uno de los mejores laterales zurdos que vio en toda su carrera.

"Estuvo dos años en la 'U', y luego se va a Brasil. No es nacido allí (...) Nosotros somos trabajadores, nos dedicamos a esto (...) Yo siempre he dicho que Miguel es un crack, juega muy bien. He jugado con él, lo veo y digo que es uno de los calidosos, de los mejores zurdos, que he visto en mi carrera", declaró.

Asimismo, el delantero aseguró extrañar el aliento de la Trinchera Norte y la comparó con las hinchadas de la Major League Soccer (MLS).

"Extraño la trinchera, la gente, los partidos, lo que es eso. En MLS es totalmente diferente, no hay tanta pasión. pero la de la trinchera es espectacular. De lejos los seguí más y les enseñé a mis hijos (fanatismo). Yo soy hinchaza de la 'U'", agregó.

De esta manera, Raúl Ruidíaz señaló que está a la espera de un llamado de Universitario de Deportes, asegurando que sería hermoso que se logre concretar su regreso.