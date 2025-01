¡Es oficial! Jorge Fossati dejó de ser técnico de la Selección Peruana tras llegar a un acuerdo con la FPF

¡Es oficial! Tras varios días de negociación con su representante, Jorge Fossati dejó de ser entrenador de la Selección Peruana tras los malos resultados obtenidos en las Eliminatorias Sudamericanas. Según se pudo conocer, la Federación Peruana de Fútbol y el entorno del entrenador firmaron la recisión del contrato que mantenía hasta final del proceso y en las próximas horas se hará oficial a través de los canales del ente rector.

Como se recuerda, esta información se difundió a mediados de diciembre luego de lo que fue la derrota ante Argentina en condición de visitante. Dicha caída volvió a dejar a la Bicolor en la última casilla de la tabla de posiciones con solo siete puntos y con muy pocas chances de clasificar a la siguiente Copa del Mundo.

Tras difundirse la decisión de la FPF, el representante de Jorge Fossati viajó inmediatamente hacia el Perú para conversar con Agustín Lozano y su entorno y llegar a un acuerdo pertinente. Pablo Betancourt aseguró que existe una cláusula en el contrato que firmaron ambas partes para evitar que el tema se alargue sin razón alguna.

Además, el agente manifestó su descontento con los montos que supuestamente estaba exigiendo y que se habían dado a conocer en la prensa deportiva.

"Esperamos que la Federación actúe como debe actuar, de forma profesional y llegar a un acuerdo rápidamente. Por lo que me avisó el profe, Agustín Lozano le envió mensajes disculpándose por no haberse comunicado con él. Lo que no queremos es el manoseo, las cifras que están dando no son cifras reales", indicó aquella vez.