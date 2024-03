Melgar: Exentrenador de Alianza Lima podría dirigir al cuadro arequipeño ¿De quién se trata?

Un exentrenador de Alianza Lima podría dirigir a Melgar en el 2024 tras la destitución de Pablo de Muner por los malos resultados en la Liga 1 y la eliminación en la Copa Libertadores.

En conversación con El Marcador, el director técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, apuntó que atendió otras consultas de clubes sudamericanos y de Egipto.

"Se presentó un contacto con Perú en Melgar (...) Se presentó con The Strongest y me tuvieron en cuenta en una lista que había para dirigir a Egipto. Estoy esperando, mirando lo mejor", declaró.

Asimismo, Pinto indicó que busca un equipo para ganar todos las competiciones posibles y aseguró que, en estos momentos, no le interesa mucho lo que podría ganar sino la gloria.

"No tengo afán, no quiero en coger un equipo por ir a competir, quiero un equipo para ir a ganar. Ya hoy ganar dinero, de pronto, no me interesa tanto a pesar de que nos gusta siempre, pero lo que me interesa es ganar en fútbol", agregó.