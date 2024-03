UCV: Richard Acuña acusa de injusta la designación de árbitros "aprendices" en los partidos de su equipo

03/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El presidente del club UCV, Richard Acuña, mencionó su preocupación con la designación de árbitros, debido lo sucedido en el partido donde empató su equipo con Cusco en el Estadio Mansiche. Señaló a la Federación Peruana de Fútbol como culpable de lo que acontece.

En diálogo con el medio 60 minutos, la cara de la institución mencionó que no es justo lo que le sucede a su equipo, afirmando que les ponen jueces 'aprendices', cuando en partidos de gran expectativa a nivel nacional es necesario tener gente con más experiencia.

"Estoy bastante preocupado porque no es justo que a la Vallejo, o a cualquier equipo del fútbol peruano, les programen árbitros aprendices. Esta etapa de aprendizaje es muy importante pero en partidos en los cuales hay una gran expectativa nacional, no es justo de que quieran aprender en un partido con Vallejo. Es algo que me preocupa porque no es justo ni para Vallejo ni para nadie"

También tuvo quejas sobre la programación de sus encuentros, poniendo como ejemplo el partido en Sullana a las 13:00 (hora peruana), cuando Alianza Atlético siempre ha jugado a las 14:15. Acusa que exista la posibilidad de que la FPF le tenga manía por haber manifestado su interés a postular a ser el nuevo presidente de la máxima entidad del fútbol peruano.

"Como presidente del club me preocupa este arbitraje, me preocupa que nos estén programando para jugar en Sullana a la 1:30 de la tarde, nos iban a poner a la 1, cuando durante todo este campeonato Sullana siempre ha jugado 2:15 p.m. de local pero oh sorpresa a Vallejo lo quieren poner a la 1 de la tarde. Esperemos que no exista algún tipo de preocupación o malestar por haber mencionado que quiero postular a la FPF, porque no es justo que quieran afectar a Vallejo que es una institución seria y quiere hacer bien las cosas"

Pide que haya un mejor trato

El presidente del equipo 'poeta' mantiene su postura, pidiendo que haya una mejora de programación de partidos y de designación de árbitros, pues en ni uno de los casos, es la esperada por parte de la institución.

"Lo único que pedimos es equidad, que nos traten igual que a todos los equipos de fútbol peruano. El arbitraje de ahora no es el que esperábamos, además que nos estén programando en horas inhumanas para cualquier deportista en Sullana, no es equidad porque a todos los equipos los están poniendo a las 2:30 de la tarde. No quiero justificar pero lamento que con Vallejo se quieran equivocar y con otros no"

Con estos reclamos, Richard Acuña reclamo que ante todo que espera una mejor designación de árbitros para el club UCV, pues solo ponen a muchachos aprendices.