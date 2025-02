"Montón de cosas que hicimos mal": Fabián Bustos lamentó errores en el empate de la 'U' ante Comerciantes Unidos

09/02/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes inició su camino para lograr el ansiado tricampeonato con un amargo empate en Cajabamba por 1-1 ante Comerciantes Unidos. El elenco crema fue dueño de las acciones durante gran parte de los 90 minutos, sin embargo, falló en las áreas tanto en la contraria como en la suya donde Sebastián Britos se convirtió en protagonista principal.

Como se vio en las imágenes, el portero merengue fue responsable directo de la igualdad lograda este último domingo luego de la mala salida que tuvo en los segundos finales del partido.

Lamentó la serie de errores

Como era de esperarse, y como las cámaras mostraron tras el pitazo final, los jugadores dejaron el estadio con evidentes signos de disconformidad tras dejar escapar lo que era su primer triunfo oficial del año.

Uno de los más requeridos por la prensa fue el entrenador Fabián Bustos quien no se cayó nada e hizo hincapié en la serie de errores que cometió Universitario en aquel fatídico minuto final.

Según su parecer, el empate fue entera responsabilidad de sus dirigidos y no exclusivamente por lo acontecido por Sebastián Britos. El estratega argentino señaló que hay mucho por trabajar ya que el portero no fue el único señalada asegurando que la pelota no se debió haber perdido en aquel momento y que la jugado debió haber sido cortada antes de que prospere.

"Molesto sí porque me parece que el equipo debió ganarlo, fuimos superiores, no finalizamos. La última jugada lo perdimos por error nuestro. Hay que trabajar y corregirlo. Primero, tenemos la pelota nosotros, no tenemos que perder en ataque fácil. Segundo, no tenemos que dejar que el lateral progrese solo y tire el centro al área,. Tercero, no se tiene que salir Cuarto, no hay que perder las marcas. Montón de cosas que hicimos mal en la última jugada", indicó a los medios.

Fabian Bustos terminó molesto porque le empataron el partido al último minuto.



El tecnico de Universitario habló de los errores que terminaron en el gol de Comerciantes Unidos.



¿Cuál es el siguiente partido de Universitario?

Con el sabor amargo del empate en Cajabamba, los de Ate deberán dejar atrás este encuentro para meterse de lleno en lo que será el sábado 15 de febrero cuando reciba en el Estadio Monumental a Cienciano del Cusco.

Los merengues deberán sumar de a tres para evitar que los que ya ganaron en la primera jornada saquen varios puntos de diferencia.

De esta manera, el entrenador de Universitario, Fabián Bustos, destacó molesto la serie de errores que cometieron sus jugadores tras el agónico empate 1-1 ante Comerciantes Unidos en Cajabamba.