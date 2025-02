Mr. Peet reveló que Luis Advíncula soñaba con jugar en La Bombonera con Alianza Lima: "Es hincha"

Alianza Lima se prepara para afrontar el martes 25 de febrero, probablemente, su duelo más importante de los últimos años. Los blanquiazules buscarán hacer historia en la Copa Libertadores 2025 cuando visiten a Boca Juniors en La Bombonera. Mr. Peet, periodista deportivo, analizó el encuentro y el rol de Luis Advíncula en el conjunto xeneize.

Tras la victoria por la mínima diferencia en el partido de ida con gol de Pablo Ceppelini, Alianza Lima llega con una ligera ventaja a Buenos Aires. Sin embargo, Boca Juniors contará con el regreso de jugadores clave, entre ellos, Luis Advíncula, quien fue figura en el reciente triunfo de su equipo ante Aldosivi en el torneo argentino.

Peter Arévalo analizó el desempeño de Luis Advíncula, dejando en claro que su rendimiento no debe ser sobredimensionado.