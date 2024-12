Néstor Gorosito responde a sus críticos por llegar a Alianza Lima: "Yo no le doy bola a las redes"

El entrenador argentino, Néstor Gorosito, respondió fuertemente a sus críticos por su llegada a Alianza Lima y aseguró que él "no le da bola" a las redes sociales.

En entrevista con ESPN, Gorosito indicó que su representante está esperando que le lleguen los contratos y en estos días estampará su firma para ser el nuevo director técnico 'blanquiazul' para la temporada 2025. Además, apuntó que le interesó la propuesta 'íntima' porque se trata de un equipo grande.

Asimismo, el estratega argentino sostuvo que su objetivo es salir campeón con Alianza Lima y brindó detalles sobre quienes lo acompañaran en su comando técnico.

"Es lindo poder tomar ese protagonismo. Tenemos la ilusión de ser campeones con Alianza Lima (...) No puedo irme sin estar con el comando técnico, no solo debido a su capacidad y sino también porque ellos son los que trabajan conmigo desde siempre, desde que inicié", agregó.

"HAY CAMPAÑAS DE PERIODISTAS QUE LE TIRAN UNOS 'MANGOS' (DINERO) Y HABLAN BOLUDECES... QUIENES ME TIRAN EN LAS REDES ESTÁN MUERTOS PORQUE NO LES HAGO CASO": Néstor Gorosito, nuevo técnico de Alianza Lima. #ESPNenStarPlus ! pic.twitter.com/w91ylDqZ1Q

Por otro lado, Néstor Gorosito manifestó que el fútbol peruano tiene una idiosincrasia diferente al del argentino y aseguró que Franco Navarro fue el principal responsable de su llegada a La Victoria.

"En el fútbol peruano hay una idiosincrasia diferente. Me he dado por el periodismo y todo lo que ha pasado en Perú desde que se me nombró. He tenido un apoyo enorme de Navarro, él fue quien hizo todo el esfuerzo. Yo no lo conocía a él, pero ha causado una gran impresión", expresó.