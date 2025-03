Néstor Gorosito sobre eliminación de Boca a manos de Alianza Lima: "No sabíamos que iba a tener tanta trascendencia"

Alianza Lima hizo historia el último martes al dejar afuera de la Copa Libertadores a Boca Juniors en la mítica Bombonera. El elenco íntimo perdió por 2-1 durante los 90 minutos reglamentarios, en la tanda de los penales logró su boleto a la siguiente ronda tras la atajada de Guillermo Viscarra al disparo de Alan Velasco.

Tras unos días de este acontecimiento, Néstor Gorosito conversó Movistar Deportes donde dio a conocer mayores sensaciones de esta gran gesta.

En dicha entrevista, el estratega argentino aseguro que nunca se esperó que esta histórica clasificación de Alianza Lima tuviera la repercusión que ha tenido en los medios de comunicación y en la hinchada del club la cual quedó demostrada en redes sociales con diversas reacciones.

"No tomamos la dimensión que después adquirió. No sabíamos que iba a tener tanta trascendencia, no solo a nivel nacional, sino internacional. Ha sido muy lindo para el club, y me costaba creer que Alianza siendo un club tan grande esté tanto tiempo sin ganar", indicó.