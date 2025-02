Franco Navarro y su tajante respuesta a Juan Román Riquelme: "Nos tira la responsabilidad"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, respondió a Juan Román Riquelme en la previa del partido contra Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025.

En entrevista con el programa 'Desmarcados', aseguró que Alianza Lima tiene jugadores de selección, los cuales son capaces de poder gestionar la presión de enfrentar a un equipo gran del continente.

"Si uno no está bien de la cabeza, es imposible rendir como corresponde. Pero el jugador de fútbol profesional tiene la capacidad de aislarse de esos problemas y comprometerse con su equipo y con el objetivo que uno se traza. Creo que Alianza Lima tiene jugadores de mucha jerarquía, de proyección importante, de selección (...) Así que no me preocupa el tema mental", afirmó.