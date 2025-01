Neymar anuncia que el Mundial 2026 será el último de su carrera

09/01/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Neymar ha declarado que el próximo mundial ha celebrarse en Norteamérica el 2026 será su última oportunidad en su carrera para darle a Brasil su tan ansiada sexta estrella.

El sueño de Neymar

El actual jugador del Al-Hilal y referente absoluto de la selección brasileña siente que el final de sus días como futbolista se encuentra cerca. Por ello, ha decidido apostar todo al próximo mundial.

De esta manera, el astro brasileño sueña con cerrar una carrera, que sí bien no era la que muchos esperaban, estuvo llena de momentos inolvidables. Sobre todo, para quedar inmortalizado como una leyenda en su país natal.

"Sé que es mi último Mundial, es mi última oportunidad. Haré todo lo posible para conseguirlo. Quiero estar, voy a dar lo máximo y trabajar muy fuerte para estar junto a la selección brasileña", expresó.

El dilema de Brasil

Sí bien Brasil no atraviesa uno de los mejores momentos, pues ha cedido mucho espacio en las eliminatorias y quedó a deber en la última Copa América, la presencia de su 10 podría ser determinante en su resurgir .

Muchos expertos han catalogado que la 'canarinha' se encuentra en crisis por la falta de estrellas de nivel en las diferentes posiciones del campo. Si bien en el cuenta con el actual ganador del The Best, Vinícius Jr. y jugadores como Raphinha o Rodrygo, las demás zonas del campo no cumplen con las expectativas.

Sumado a lo expuesto, la lesión de Neymar que lo alejó de las canchas por casi un año terminó por influir mucho en el seleccionado brasileño. Lo que refuerza las intenciones del otrora heredero al trono del fútbol mundial.

La trayectoria del 10 brasileño

La carrera del habilidoso jugador tuvo uno de los inicios más prometedores. Con Santos se llevó una Copa Libertadores como la máxima figura del torneo y posteriormente formó parte de una delantera de ensueño junto a Lionel Messi y Luis Suárez para ganar la Champions League.

Tras esto, su llegada al PSG como el jugador más caro de la historia con un traspaso de 222 millones de euros parecía ser el camino para su consagración total como el mejor del mundo. No obstante, este suceso no llegó a ocurrir pese a sus intentos.

Es así como Neymar sueña con llegar al mundial 2026, la cual ha declarado que será su última oportunidad para consagrarse campeón del mundo y darle a Brasil su sexta Copa del Mundo.