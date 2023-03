¡No contuvo las lágrimas! Christian Cueva lamentó que casa de su abuelos haya sido destruida por ciclón Yaku

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Sentidas palabras! El flamante refuerzo de Alianza Lima, Christian Cueva, emitió un pequeño comunicado lamentando la pérdida de la casa de su infancia tras el impacto del ciclón Yaku en Huamachuco, en La Libertad.

A través de su cuenta de Instagram, el '10' de la Selección Peruana de Fútbol, mencionó que la vivienda de sus abuelos, Masho y Margarita, que lo acogió gran parte de su niñes y fue allí, en donde empezó a dar sus primeros pasos con la pelota.

Además, el popular 'Aladino' contó nostálgicamente las "ocurrencias" que realizaba en su estancia en la morada de sus papitos, como "trepar techos, romper tejas o manchar paredes y, sobre todo, irse a jugar una "pichanga" con su amigos de la zona.

"Y se fue la casita de papá Masho y mamá Margarita. La que me acobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con la que siempre me acompaña. Me embarga la nostalgia de recordar lo que viví, momentos lindos y momentos duras", señaló.

Conmovido por la inesperada destrucción de su lugar en el mundo, agradeció a la "vida" y su papá por llevarlo a disfrutar cuando era pequeño junto a su familia los espacios del lugar.

"Hoy termina una historia, una de las más hermosa de mi vida y se lleva con ella parte de mi corazón. Gracias 'Lucho' Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos. Dios mediante espero se escriba una nueva historia", relató compungido.

Dará la vida por Alianza Lima

El popular 'Aladino' mencionó que, luego de su partida de La Victoria a mitad de temporada en 2015 para jugar por Toluca de México luego de la Copa América de Chile, "prometió" regresar como un "mejor profesional y persona".

"Soy hincha de Alianza Lima desde antes de nacer. Cuando me fui en el 2015, me prometí volver como un mejor profesional y persona, que pueda ayudar al club a lograr grandes cosas a nivel nacional e internacional. Y mi ambición ahora es cumplir ese sueño".

De acuerdo a ello, el '10' de la Selección Peruana de Fútbol, indicó que llega a tienda 'Íntima' a ganar los campeonatos posibles y realizar una buena presentación en la Copa Libertadores.

"Vengo a romperme por mi amado club, por sus hinchas, por quienes confían en mí y por los que no también, pero sobre todo por mi familia".