¡No descarta nada! Paolo Guerrero deja las puertas abiertas a su regreso a Racing: ¿Qué dijo?

Paolo Guerrero salió campeón de Ecuador con LDU Quito y, tras darse a conocer que el entrenador 'albo' Luis Zubeldía no continuaría el próximo año, los rumores de que el 'Depredador' cambie de equipo crecen cada vez más. ¿Podría volver a Racing? Esto dijo el propio delantero.

Las palabras del también campeón de la Copa Sudamericana tuvieron lugar este miércoles 20 de diciembre en entrevista para Directv Sports Radio, donde fue consultado por su futuro ante su salida de LDU Quito.

Al respecto, Paolo Guerrero señaló que si bien quiere quedarse, la decisión no dependía de él. Ante ello, aseguró que no le cierra las puertas a ningún club, incluido a Racing de Argentina.

"Yo no cierro las puertas a ningún club, menos a Racing. Tengo un cariño enorme en LDU Quito, me gustaría quedarme. Si la dirigencia no me quiere o lo que sea tendré que buscar para donde voy", declaró.