¡No se guardó nada! Benavente se pronuncia y envía dardo a Alianza Lima tras fichar por la UCV

Cristian Benavente fue fichado por la Universidad César Vallejo (UCV), finalizando oficialmente su etapa con Alianza Lima para esta temporada. Sin embargo, el futbolista sorprendió recientemente al enviar un contundente dardo a su exequipo.

A su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, El popular 'Chaval' fue abordado por los diferentes medios de prensa, quienes le consultaron acerca de su salida de Alianza Lima.

Como se recuerda, este tema dio mucho que hablar, sobre todo porque el jugador estuvo alrededor de un año lesionado y en redes sociales se especularon distintas hipótesis sobre el fin de su contrato con el equipo 'blanquiazul', siendo una de ellas el tema económico.

"En redes sociales se dicen muchas cosas que no son verdad. No es cierto el tema económico, simplemente no hubo un acuerdo por parte del club en que siguiera", dijo en un primer momento.