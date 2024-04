¡No se guardó nada! Reimond Manco destruye a referente de Alianza Lima: "No puede jugar"

El exjugador de Juan Aurich, Reimond Manco, destruyó a un referente de Alianza Lima por su rendimiento en la presente temporada. ¿A quién se refiere?

En el programa 'Palabra de hincha', el exfutbolista manifestó que en la actualidad Hernán Barcos merece ser criticado por su nivel actual con los 'blanquiazules' y aseguró que el 'Pirata' no puede jugar como titular.

Asimismo, Reimond Manco cuestionó que algunos periodistas no critiquen su rendimiento por miedo a que no les brinde una entrevista.

"Nadie lo dice, solo algunos. Estoy seguro de que todos lo tienen, pero no lo quieren decir para que después, cuando pidan una nota, no le digan que no. Algunos dicen: 'mejor no choco con él porque me va a mover el plantel de Alianza y no me darán entrevistas", agregó.