¡No le importa! Carlos Zambrano ningunea fichaje de Gabriel Costa por Universitario: "Es marketing"

Universitario volvió a dar un golpe fuerte en el mercado de fichajes, al anunciar la contratación de Gabriel Costa desde Alianza Lima. Carlos Zambrano, fiel a su estilo, no se guardó nada, y declaró abiertamente sobre su excompañero.

El 'Káiser' indicó que el anuncio de Costa, en donde sostiene que la 'U' es "el más grande" es netamente una estrategia de marketing, y que difícilmente el 'Gabi' considere al acérrimo rival como el cuadro más importante del país.

"Son temas de cada profesional, es un amigo mío, que se vaya a otro equipo, no va a afectar la amistad. Le deseo lo mejor. Es complicado que se vaya de un grande a un grande, pero se respeta. Recién me enteré ayer de la noticia, me sorprendió, no me lo esperaba, pero es parte del fútbol. (Sobre su presentación) solo es marketing", declaró ante los medios.