¡No lo quieren! Hinchas de Alianza Lima 'DISPARAN' contra Jariel De Santis por terrible ERROR ante Fluminnse

30/05/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Por más que luchó, Alianza Lima no pudo contra Fluminense y le dijo adiós a la Copa Libertadores tras perder por un contundente 3-2 en el estadio Maracaná. Tras ello, varios hinchas 'blanquiazules' dispararon contra Jariel De Santis debido al tremendo error que cometió durante el partido.

Le dan con palo

Este último miércoles, 29 de mayo, el equipo 'blanquiazul' estuvo muy cerca de lograr una importante victoria en Brasil y sobre todo, calificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Sin embargo, en la recta final del encuentro, el conjunto brasileño demostró su jerarquía y anotó el tercero gol del triunfo que los catapultó como los mejores del Grupo A con un total de 14 puntos.

Aunque los 'grones' tuvieron el empate muy cerca, un grosero error encabezado por Jariel De Santis los alejó de la competición internacional, por lo que los hinchas no dudaron en darle con palo al futbolista venezolano.

Algunos aseguraron que si bien el director técnico, Alejandro Restrepo, debe continuar al mando, jugadores como De Santis, Costa, Fuentes, D' Arrigo, deben abandonar el club victoriano para que puedan contratar buenos refuerzos.

"Restrepo debe continuar, pero De Santis, Costas, Fuentes, D'Arrigo, deben irse para poder reforzar verdaderamente el equipo", "Alianza mereció más, pero no tenemos delantero. Contra Flu en casa debimos haber ganado. En Chile, De Santis falló el triunfo", afirmaron.

¡La que tuvo Jeriel De Santis en los descuentos! El delantero ganó arriba, pero no pudo conectar bien...



📺 Mira TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/yea9PpeZDD — ESPN Perú (@ESPNPeru) May 30, 2024

Otros calificaron como una falta de respeto que De Santis continúe usando la indumentaria 'blanquiazul', por lo que plantearon la posibilidad de dar al jugador en préstamo a fin de que pueda ganar más experiencia y confianza en su posición.

"De Santis no puede ni siquiera seguir usando la indumentario de mi club. Lo quiero a 350 km de Alianza Lima. Que siga jugando es una falta de respeto", "Por el bien de él y del club, debe ser prestado para que agarre confianza. Necesitamos otro 9", "De Santis no debe jugar ni un segundo más en Alianza Lima", mencionó otro grupo de hinchas.

Hasta la fecha, el delantero de 21 años no tiene gol anotado con 'AL', ello desde su debut ante Blooming en un amistoso internacional.

Debido a toda esta situación, los hinchas de Alianza Lima no dudaron en 'disparar' contra el futbolista venezolano, Jariel De Santis, afirmando que no debe estar más en el club victoriano, puesto que no es la primera vez que se pierde goles en partidos de suma importancia.