"No prometo resultados pero sí poner el alma": Fossati envía contundente mensaje a la hinchada peruana

Jorge Fossati fue presentado como el nuevo entrenador de la 'Bicolor' con el objetivo de continuar el sueño mundialista. En ese sentido, el estratega uruguayo no dudó en enviar un contundente mensaje a toda la hinchada peruana.

En conferencia de prensa, el actual director técnico de la Selección Peruana aseguró que, si bien no promete resultados inmediatos para este nuevo proceso mundialista, promete ponerle alma a cada uno de los enfrentamientos que le va a tocar asumir con el conjunto nacional.

"Acá no hay magos, (...) ya me conocen, yo no prometo resultados, pero prometo poner el alma porque tenemos esa gran meta (...) que el aficionado peruano recupere la alegría. No hay meta mayor que esa y si la conseguimos seremos las personas más felices del mundo", declaró ante los medios.