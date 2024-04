¡No puede ser! Christofer Gonzáles recibió terrible noticia: ¿Se pierde la temporada con Universitario?

05/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Christofer Gonzáles no pasa el mejor de los momentos. El volante ofensivo 'crema' no ha encontrado aún su mejor nivel, y lamentablemente, las cosas no parecen mejorar, pues recibió una terrible noticia que afectaría gravemente su temporada con Universitario.

El popular 'Canchita' sufrió una grave lesión, que afectaría sus próximos partidos con los merengues. Esto lo informó el propio club mediante un comunicado, donde explicaban los detalles de la dolencia.

"El integrante del plantel profesional, Christofer Gonzales, ha sido evaluado por el área médica del club y se le ha diagnosticado desgarro de segundo grado en el músculo bíceps crural de la pierna derecha. El volante del primer equipo se encuentra recibiendo tratamiento en la zona afectada", señala el informe.

Pronunciamiento de 'Cancha'

Tras el comunicado de Universitario, Gonzáles escribió un sentido mensaje en redes sociales, donde lamentó la lesión sufrida, y le indicó a los hinchas cremas que regresará con más fuerza a los terrenos de juego.

"Regresaré más fuerte. No voy a parar hasta conseguir todos mis objetivos, estoy convencido de que lo voy a lograr. Éxitos en todo para mi equipo, mi corazón está con ustedes. Vamos con mucha fe en Dios", escribió.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Si bien los tiempos de recuperación en las fibras musculares varían respecto al rango y gravedad de la lesión, la rehabilitación influye mucho en cuanto tiempo podría estar Gonzáles fuera de las canchas, pues se debe tener en cuenta su adaptación al ritmo profesional.

Al tratarse de un desgarro de segundo grado, Christofer podría regresar a los terrenos de juego aproximadamente entre un mes y un mes y medio, perdiéndose múltiples partidos por Liga 1 y Copa Libertadores.

Gonzáles se perdería los próximos encuentros frente a Junior de Barranquilla, Sport Boys, Unión Comercio, Botafogo, Comerciantes Unidos, ADT de Tarma y nuevamente Junior por Copa Libertadores. Eso corresponde a un total de siete partidos donde los cremas no contarían con 'Canchita'.

Esto, vale decir, en caso llegue a tener una recuperación óptima, pues su lesión no es sencilla, y probablemente requiera de una rehabilitación con terapia física para retomar el máximo nivel y a la confianza física.

Christofer Gonzáles recibió la terrible noticia de que sufrió una grave lesión que afectará fuertemente su temporada con Universitario, la cual ha estado marcada por la inconsistencia y falta de regularidad hasta el momento.