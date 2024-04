¡No puede ser! Universitario no contará con importantes jugadores en partido contra LDU de Quito: ¿Qué pasó?

Falta cada vez menos para el enfrentamiento entre Universitario y LDU de Quito por la Copa Libertadores. Si bien los 'cremas' se encuentran ilusionados con arrancar la competencia con triunfo, no contarán con algunos de sus jugadores más importantes.

Un total de cinco futbolistas titulares no jugarían frente al campeón de la Copa Sudamericana, y Fabián Bustos deberá encontrar sus reemplazos más adecuados en un esquema donde son más que necesarios.

Universitario cuenta con cuatro futbolistas que oficialmente no jugarán frente a LDU, siendo estos Alex Valera, Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto y Piero Guzmán.

Los cuatro futbolistas mencionados sufrieron expulsiones tras la gresca desatada al finalizar el partido contra Corinthians, en la Copa Sudamericana 2023. En aquel encuentro, jugadores de ambos equipos se fueron a las manos, y varios nombres del merengue fueron sancionados.

Hay una baja adicional que podría afectar gravemente el rendimiento de la 'U', siendo esta la de Jairo Concha, pues el volante se habría perdido el último enfrentamiento contra UCV por una lesión en la zona baja de la espalda, la cual viene siendo evaluada por el cuerpo médico.

Si bien no se ha confirmado que Concha esté lesionado de gravedad, pero existe una posibilidad de que el mediocampista se sume a la lista de bajas.

En una reciente entrevista con Radio Ovación, el técnico señaló que se siente cómodo por competir en la competencia internacional, y destacó la gran hinchada que tiene Universitario.

Alcácer aprovechó también para revelar detalles de su juego, explicando que LDU no juega exclusivamente con un sistema, y que se ha concentrado en realizar un trabajo conjunto para hacer del equipo uno polivalente.

"No fue un 4-4-2, era más un 4-2-3-1, pero tenemos mucho más potencial arriba para aprovechar. Este cuerpo técnico no está casado con un solo sistema, se demostró que hemos cambiado y ajustado el sistema con base en lo que necesita el equipo y al rival, nosotros queremos ganar y no pasa por un sistema. Me siento feliz porque tengo potencial arriba y muchos perfiles", detalló.