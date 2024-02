¿Oliver Sonne será convocado a la Selección Peruana? Esto reveló Jorge Fossati

En diálogo con Exitosa, el entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, se pronunció sobre la situación de Oliver Sonne con la 'Blanquirroja' y señaló que su comando técnico está siguiendo al jugador de origen danés.

En conversación con Exitosa Deportes, el director técnico uruguayo apuntó que no diferencia a jugador de la Liga 1 con el que juega en el extranjero y aseguró que los analiza por igual.

"A mí no me cambia que porque vos juegues en el exterior vas a tener mejores posibilidades que uno que juegue acá. Yo los analizo por igual a los dos (...) Partiendo de la base de que el fútbol peruano tiene una liga competitiva. Yo decía esto cuando dirigía a Universitario, yo no cambio el discurso", declaró a nuestro medio.

Asimismo, Fossati manifestó que realiza un seguimiento de Sonne, a pesar de que la liga de Dinamarca sigue en receso, debido a que el Silkeborg disputó diversos partidos amistosos.

"De las primeras veces que me preguntaron por él dije que lo conocía. Lo estamos siguiendo como seguimos a todos. En este momento todavía no empezó la liga del país donde él está y de donde él es nativo, pero igual lo hemos visto porque han jugado partidos amistosos", agregó.

Como se recuerda, el pasado 01 de febrero, el peruano-danés se refirió directamente a su presente con la 'Blanquirroja', y no escondió su desagrado respecto a no haber jugado con Perú en las últimas cuatro fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"Fue un poco decepcionante no tener minutos con Perú. Entendía que para Reynoso tomar la decisión de incluirme sería algo complicado, especialmente considerando nuestra posición en la tabla. Por lo tanto, tengo un gran respeto por el exentrenador y aprecio que incluso me llevó a Perú. Desafortunadamente, las cosas no salieron como él quería ni como muchos en el entorno del equipo deseaban. Pero no puedo decir nada malo de él. Era una buena persona y un entrenador de primera", expresó a Depor.