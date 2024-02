Waldir Sáenz explota contra Alianza Lima por ausencia de Paolo Guerrero en el equipo 'blanquiazul'

Paolo Guerrero fue recientemente anunciado como nuevo refuerzo de la Universidad César Vallejo (UCV). En ese contexto, Waldir Sáenz se refirió a la situación del 'Depredador' debido a que no llegó a ser contratado por Alianza Lima.

En entrevista con 'Movistar Deportes', el exjugador 'blanquiazul' precisó que, el hecho de que Guerrero no haya sido considerado para jugar en las filas del equipo 'íntimo' escapa totalmente de sus manos, sobre todo porque fueron ellos mismos, quienes afirmaron que el 'Depredador' no estaba entre sus planes.

" Creo que sí, pero bueno, ya no era culpa de Paolo, sino de los dirigentes y el comando técnico. Salieron a decir que no lo que tenían en sus planes. Paolo es un profesional, quiere seguir jugando al fútbol. Le ha venido la posibilidad de jugar en Vallejo y Dios quiera que le vaya bien ", dijo en un primer momento.

Asimismo, dejó en claro que esta situación ya no depende de él, pues luego de la última comunicación entre el futbolista y el comando técnico de 'AL', no volvieron a mostrar interés en sus servicios como deportista.

"Ya no depende de él. Él ha dicho que antes tuvo una comunicación con la gente de Alianza Lima, no se dio. Después de esa comunicación no ha tenido comunicación con nadie, no han tenido interés en él. Yo creo que debió jugar en Alianza, eso no lo decide el futbolista, sino no los dirigentes y el comando técnico", añadió el exgoleador de Alianza Lima.