"No sabe de fútbol": 'Chorri' Palacios fulmina a Manuel Barreto por salida de su hijo de Sporting Cristal

29/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La mítica figura de Sporting Cristal y la Selección Peruana, Roberto Palacios, dijo que Manuel Barreto, actual director deportivo de Universitario de Deportes, no sabe de fútbol, ello por no haber tenido en sus planes a su hijo Brandon cuando dirigió al equipo rimense.

¡Fuerte y claro!

En entrevista a 'Ceja y Ceja', el 'Chorri' señaló que la salida de su descendiente de La Florida se debió a la negativa de Barreto a que formara parte de su plantilla en la temporada 2020. Según indicó, solo una situación de esa naturaleza los alejaría del club al que tanto quieren.

"No es que no decidamos irnos, sino que cuando fui al club y conversé con el gerente deportivo, Brandon no estaba en los planes del técnico, que en ese entonces era Manuel Barreto. Entonces, por eso es que nosotros salimos del club, porque si no imagínate por qué nosotros íbamos a querer salir del club, que tanto queremos", manifestó.

Del mismo modo, contó no haber conversado con Barreto tras conocer esta decisión. Y es que, acciones similares ya las había tenido Manuel contra su hijo, cuando coincidieron en las divisiones menores de 'SC'.

En esa línea, Palacios sostuvo que si hoy encontrara al dirigente 'crema' no le diría "absolutamente nada"; dado que si no sabe de fútbol no hay nada que conversar.

"No hablé con Manuel Barreto porque ya lo había visto que en divisiones menores, cuando tenía a mi hijo, había visto que tenía algunas indiferencias, entonces yo no tenía que hablar nada con él, hasta el día de hoy, yo lo puedo ver y no le puedo decir absolutamente nada porque si no sabe de fútbol, que le podemos hacer", manifestó.

Finalmente, el ex-Liga de Quito tuvo una mención de consideración con Claudio Vivas, quien sí le habría otorgado confianza a Brandon. "Cuando estuvo el argentino, le dio la oportunidad de mostrarse, hizo goles y todo", manifestó.

Antecedentes

Como se recuerda, Manuel Barreto dirigió las divisiones menores de Cristal hasta que llegó a la reserva. Justamente, con la salida de Vivas a mediados del 2019, terminó asumiendo la dirección técnica del primer equipo.

De esta manera, el 'Chorri' Palacios señaló que la salida de su descendiente de Sporting Cristal se debió a la negativa de Manuel Barreto a que formara parte de su plantilla en la temporada 2020.