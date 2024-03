Oliver Sonne y la insólita posición en la que jugaría con Fossati: ¿No peleará el puesto con Advíncula?

Oliver Sonne ha sido convocado nuevamente a la Selección Peruana de Fútbol y, ante la expectativa de su posible debut, ha trascendido cuál sería la posición en la que jugaría bajo el mando del DT de la 'Bicolor', Jorge Fossati. ¿Competirá con Advíncula?

La información fue dada a conocer por el periodista deportivo 'Coki' Gonzales, quien sorprendió en redes sociales al revelar que el entrenador de Universitario de Deportes no tendría en sus plantes que el futbolista peruano-danés sea el carrilero o lateral derecho de la 'Blanquirroja'.

Y es que, según reportó, Oliver Sonne podría jugar como mediocampistar interior por derecho en la Selección Peruana de Jorge Fossati, por lo que no se pelearía el puesto con Luis Advíncula o Andy Polo.

"A Oliver Sonne lo quieren utilizar de interior por la derecha. Esta es la posición en la que quiere utilizar el profesor Jorge Fossati al peruano-danés. No de lateral derecho, no de carrilero, no para que compita con Advíncula, no para que compita con Polo. No, lo quiere de interior por la derecha", indicó.