Hinchas de la Selección Peruana aplauden la convocatoria de Oliver Sonne: "Ojalá juegue esta vez"

12/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El DT Jorge Fossati dio a conocer su lista de convocados para que juegue por la Selección Peruana y sorprendió a todos tras mencionar que Oliver Sonne es uno de ellos, por lo cual, los hinchas no dudaron en aplaudir la decisión del estratega uruguayo y desear que esta vez, el joven de 23 años pueda salir a la cancha.

Lista de convocados

El 11 de marzo, Fossati dio una conferencia de prensa para dar a conocer qué metas tiene trazada y estrategias para implementar en los próximos encuentros deportivos que afrontará en la 'Blanquirroja'. Asimismo, reveló los nombres de los jugadores que tendrán la oportunidad de darle una alegría a los hinchas con sus triunfos.

"Tengo la convicción de que los jugadores tienen unas ganas bárbaras por defender a #LaBicolor 🇵🇪 y eso espero que le llegue al aficionado peruano porque entre todos tenemos que sacar esto adelante", expresó Fossati para luego mencionar uno a uno los futbolistas.

Porteros: Pedro Gallese, Diego Romero, Carlos Cáceda, Renato Solís.

Defensores: Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Oliver Sonne, Miguel Trauco, Andy Polo y Marcos López.

Mediocampistas: Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo y Piero Quispe.

Atacantes: Joao Grimaldo, Franco Zanelatto, Bryan Reyna, Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Alex Valera, Edison Flores, José Rivera.

Reacción de los hinchas

Como era de esperarse, la reacción de los hinchas no se tardaron en aparecer y aprovecharon la publicación realizada en la cuenta oficial de Instagram de la 'Bicolor' para aplaudir el hecho de que el joven peruano-danés formará parte del plantel ante los partidos de Nicaragua y República Dominicana, este 22 y 26 de marzo respectivamente.

"Si está Oliver Sonne, hay una hincha de la bicolor feliz", "espero que esta vez, Jorge Fossati no lo convoque por las puras y ponga unos minutos a nuestro cajamarquino Oliver Sonne", "fuera de todo pronóstico, Oliver Sonne está en la nómina", "todos lo celebran", "volvió Oliver Sonne, esperemos que esta vez tenga minutos de juego", "vamos, por fin Sonne", "vamos nuestro 'cajamarquino'", "solo sé que peor que Reynoso no va a ser", "ojalá juegue y no lo hagan viajar miles de kilometros por las puras", "vamos con toda la fe", "esta vez demostrará de lo que esta hecho", fueron algunas de los principales comentarios realizados por los internautas.

Oliver Sonne emocionado de jugar en la Selección Peruana.

¿Qué dijo Oliver Sonne?

El popular Vikingo reaccionó a la noticia y compartió en sus historias una foto donde aparece acompañado de los otros delanteros convocados como Paolo Guerrero y José Rivera, y agregó un corazón rojo al lado, dando cuenta de su ilusión por regresar a Lima y entrenar junto a sus compañeros desde este domingo para estar al 100% cuando tenga que defender la casaquilla bicolor.

El joven futbolista de 23 años no duda en mostrarse contento de poder demostrar sus habilidades y dominio del balón, tras no lograr hacerlo durante la era de Reynoso, quien lo llamó por primera vez para la fecha doble de las Eliminatorias ante Chile y Argentina, pero no logró salir a la cancha, dejándole un sinsabor.

De esta manera, los hinchas de la Selección Peruana se mostraron emocionados de poder ver esta vez a Oliver Sonne jugar con la 'Blanquirroja' en el partido amistoso ante Nicaragua el próximo 22 de marzo en el Estadio Matute.