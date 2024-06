Oliver Sonne sorprende a Carlos Zambrano con un TREMENDA nalgada durante entrenamiento

04/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana se encuentra inmersa en una intensa preparación de cara a los amistosos de este mes y su participación en la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos. Bajo la dirección del técnico Jorge Fossati, la 'Bicolor' ha logrado consolidar una atmósfera de positivismo y trabajo duro en la Videna. Recientemente, un gesto particular entre Oliver Sonne y Carlos Zambrano durante el entrenamiento ha destacado en medio de la rutina del equipo.

La broma de Sonne a Zambrano

Durante una de los entrenamientos más recientes en la Videna, el jugador del Silkeborg IF de Dinamarca, Oliver Sonne, protagonizó un divertido momento con su compañero Carlos Zambrano.

En un video capturado por unos reporteros deportivos, se observa cómo Oliver Sonne, luego de una breve charla con el técnico Jorge Fossati, decidió dar una palmada en los glúteos de Carlos Zambrano, desatando risas entre los presentes en el campo.

¿Qué pasó entre Sonne y Reynoso?

En una entrevista para el canal de YouTube 'Denganche', Oliver Sonne compartió sus impresiones sobre su relación con Juan Reynoso, exentrenador de la selección peruana.

El jugador del Silkeborg IF de Dinamarca expresó comprensión ante la decisión de Juan Reynoso de no hacerlo debutar de inmediato con la 'Bicolor', destacando que fue una medida para protegerlo y no exponerlo prematuramente a la presión de las Eliminatorias.

"La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por maleducado o grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa, era otra cultura y yo no entendía el idioma. Esos partidos por Eliminatorias eran muy importantes, creo que buscó protegerme y no lanzarme ahí solo para jugar. No estoy molesto de ninguna manera", sostuvo.

Próximos partidos

Con los amistosos ante Paraguay y El Salvador en el horizonte, la selección peruana se prepara para afrontar los desafíos de la Copa América 2024 para cumplir el sueño de miles de peruanos. Estos partidos servirán como una valiosa oportunidad para afinar tácticas y cohesionar el equipo bajo la dirección de Jorge Fossati.

Fixture de Perú en la Copa América

Fecha 1: Perú vs. Chile | 21 de junio | 7.00 p. m. (hora peruana) | AT&T Stadium, Arlington, Texas

Fecha 2: Perú vs. Canadá | 25 de junio | 5.00 p. m. (hora peruana) | Sporting Park, Kansas City

Fecha 3: Perú vs. Argentina | 29 de junio | 7.00 p. m. (hora peruana) | Hard Rock Stadium, Miami.

La selección peruana se encuentra en un momento clave de preparación, donde la amistad entre los jugadores y la dirección técnica se muestra como un factor determinante para afrontar los retos que se avecinan en la Copa América 2024. Con la confianza y el compromiso renovados, el equipo se dispone a escribir una nueva página en la historia del fútbol peruano.