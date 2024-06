¿Se llevan mal? Oliver Sonne aclara cómo es su relación con Sergio Peña en la Selección Peruana

03/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El lateral del Silkeborg IF, Oliver Sonne, aclaró su relación actual con Sergio Peña en la Selección Peruana tras los comentarios del volante del Malmo sobre el cariño que recibía el 'Vikingo'.

¡Lo contó todo!

En una reciente entrevista con Michael Succar para el canal 'Denganche', el nacido en Dinamarca manifestó que vio la entrevista donde el volante nacional realiza dichas declaraciones y apuntó que "es un poco loco" el cariño que recibió de los hinchas de la 'Bicolor'.

"Vi una entrevista de Peña donde estaba un poco sorprendido porque no entendía el amor que o recibía, a pesar de que no me habían visto jugar y lo entiendo. Si lo ves así, es un poco loco, pero lo amo. Es muy lindo, y me motiva para retribuir eso y un poco más, por eso quiero mostrarles todo el respeto que me dieron, quiero darlo todo en la cancha, quiero aprender el idioma, la cultura, por supuesto que me motiva y quiero dar el 100% para que esto funcione", declaró.

Asimismo, Sonne aseguró que las declaraciones de Peña no fueron malintencionadas y expresó que valora la calidad de ser humano de su actual compañero de la Selección Peruana.

"Yo vi eso de las críticas y no creo que él se merecía eso porque entiendo completamente lo que trataba de decir. Hablo mucho con Peña, es un buen tipo, no creo que haya querido decirlo de mala manera, no quiso decir que no me merecía el amor que recibía, solo quiso decir que estaba sorprendido de todo el amor que recibía", agregó.

Su relación con Reynoso

Por otro lado, el 'Vikingo' describió a Juan Reynoso como "un buen tipo" y se mostró agradecido de que le dio la oportunidad de poder ser convocado por la 'Blanquirroja'.

"Él era un buen tipo, me dio la oportunidad de ir a Perú para ver qué chances había para jugadores con sangre extranjera, pero también con la peruana. Él fue el que me abrió las puertas y por eso le tengo máximo respeto", declaró.

En esa misma línea, el lateral indicó que el entrenador nacional busco protegerlo al no hacerlo jugar en las Eliminatorias y aseguró que no está molesto con la decisión que tomó el 'Cabezón'. También, manifestó que comprendió su decisión y destacó la honestidad de Reynoso en el tema.

"La decisión que tomó de que yo no jugara no fue por maleducado o grosero, creo que fue para protegerme un poco. Había mucha expectativa, era otra cultura y yo no entendía el idioma. Esos partidos por Eliminatorias eran muy importantes, creo que buscó protegerme y no lanzarme ahí solo para jugar. No estoy molesto de ninguna manera", añadió.

De esta manera, Oliver Sonne señaló que las declaraciones de Sergio Peña, sobre el cariño que recibía de los hinchas, no fueron malintencionadas y afirmó que el volante del Malmo es "un buen tipo".