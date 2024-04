¡Orgullo peruano! Kimberly García obtuvo medalla de oro e impuso nuevo récord en la Podebrady 2024

La doble campeona del mundo en marcha atlética 2022, Kimberly García León, obtuvo la medalla de oro por la categoría de los 20 kilómetros e impuso un nuevo récord en el Evento Internacional de Podebrady (República Checa).

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) saludó el triunfo de García León, quien con un tiempo de 1h27min08s logró su mejor registro de la temporada así como la de todo el circuito.

La peruana dominó la prueba, ubicándose siempre en el grupo de cabeza junto a las demás clasificadas. Al respecto, dijo sentirse bastante contenta por haber obtenido este logro, siendo esta la primera vez que participa en el Evento Internacional Podebrady realizado en República Checa.

"Estoy muy contenta de ganar. Es la primera vez que vengo a Podebrady y me gustó la ruta. El calor fue mucho pero me he sentido muy bien en la prueba", declaró la atleta nacional, quien se encuentra en plena preparación para los próximos Juegos Olímpicos de París.