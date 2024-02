Paco Bazán critica a Alianza Lima por su trato con Paolo Guerrero: "Ha sido asqueroso"

Paolo Guerrero sacudió fuertemente al fútbol peruano, luego de confirmar su llegada a la UCV. A pesar de haber mencionado que deseaba jugar por Alianza Lima, el atacante nacional no llegó al cuadro íntimo por diversos motivos, que generaron las críticas del periodista Paco Bazán.

En una entrevista con el canal de Youtube, Señal TV, el exjugador no escondió su enojo hacia la directiva blanquiazul y calificó con fuertes adjetivos su trato con el capitán de la Selección Peruana.

Recordemos que la directiva de Alianza Lima prefirió no contar con Guerrero en la presente temporada, pues ya contaban con un 9 de avanzada edad y jerarquía, como Hernán Barcos.

La llegada de Guerrero al cuadro poeta ha generado polémica y hasta escándalo en los hinchas de Alianza Lima, pues el atacante nacional en repetidas ocasiones habló de su hinchaje por la blanquiazul, e incluso afirmó que solo jugaría por el equipo victoriano en caso volviese a jugar en Perú.

Esto causó la reacción de muchos hinchas aliancistas, que despotricaron sin piedad contra el capitán de la 'Bicolor' en redes sociales.

"Qué desastre que Alianza no tenga ni la intención de fichar a Paolo Guerrero. Ojalá en la administración no se arrepientan de haber perdido la oportunidad", "Paolo Guerrero llegará a jugar Liga 1 en un equipo de mitad de tabla, creo que tiene la carrera terminada" y "La historia dirá que Paolo Guerrero, el mejor delantero del Perú y sobrino de Caíco Gonzales, nunca jugó por Alianza Lima", fueron algunos de los comentarios en internet.

A inicios del pasado 2023, el delantero nacional realizó unas polémicas declaraciones, en donde se comparó con otros futbolista peruanos y recalcó que, a diferencia de algunos, él estaba en un campeonato de dicho calibre y no en la Liga 1. Esto, evidentemente, ya cambió.

"A ver, si me dices de mi edad, vamos allá. Estoy jugando en un fútbol competitivo. Si me dices mi edad, no jugaría en un fútbol competitivo. Hay muchos jugadores peruanos que juegan en un fútbol que no es competitivo que es el peruano, obviamente. Pero yo me mantengo en un fútbol competitivo", dijo en aquella ocasión.