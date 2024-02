¡Polémico! Carlos Zambrano responde a hinchas de Alianza: "Piensan que por eso no ganamos el título"

Carlos Zambrano fue duramente criticado por los hinchas de Alianza Lima a mediados del pasado 2023, luego de verse involucrado en una fiesta privada con otros compañeros del plantel. El 'Kaiser' le respondió directamente a sus críticos en una reciente entrevista.

Zambrano apareció en el podcast de Sergio Peña, y aseguró que los hinchas del cuadro victoriano habrían concentrado sus críticas específicamente hacia él luego de que el equipo no consiguiese la Liga 1.

En dicha conversación, el defensor aseguró que no le gusta asistir a fiestas seguido, a diferencia de sus primeros años de carrera.

Es necesario recordar que la relación entre Zambrano y Alianza no es la mejor, pues múltiples medios reportaron que Alejandro Restrepo no lo tendría entre los planes deportivos en su equipo este 2024. Ante estos rumores, el mismo jugador respondió en el programa FutMax League.

"Yo aún tengo contrato con Alianza Lima y tengo que resolver esos temas en casa. Alianza Lima tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa, no me comentaron nada. Todos los dirigentes que han llegado son nuevos, no los conozco personalmente como para encararlos. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o en entrevistas. No me interesa eso, no soy como ellos", señaló.