En el vibrante debut de Perú en la Copa América 2024, Paolo Guerrero y Carlos Zambrano no solo brillaron en el campo, sino que también intercambiaron elogios que destacaron su respeto y amistad. Tras el empate sin goles frente a Chile, ambos jugadores se mostraron emocionados y reconocieron públicamente el esfuerzo y liderazgo del otro, reforzando el espíritu de equipo que será crucial para los próximos desafíos en el torneo.

La selección peruana logró un empate sin goles ante Chile en su debut en la Copa América 2024. El encuentro, disputado en un ambiente de alta tensión y competitividad, contó con la destacada participación de Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

Paolo Guerrero, quien comenzó en la banca de suplentes, entró en la segunda mitad para aportar experiencia y capacidad ofensiva. Su presencia en el campo fue clave para mantener la presión sobre la defensa chilena, aunque no se logró concretar ninguna de las oportunidades de gol creadas.

Por su parte, Carlos Zambrano, conocido como el 'Káiser', jugó los 90 minutos y se destacó como uno de los jugadores más sólidos de la selección peruana. Su liderazgo y habilidades defensivas fueron fundamentales para mantener el arco en cero.

Al finalizar el encuentro, Carlos Zambrano llenó de elogios a Paolo Guerrero. Durante una entrevista en vivo con la periodista Camila Zapata, el defensor expresó su admiración por la vigencia y liderazgo del delantero de la Universidad César Vallejo.

"Ya hemos hablado. Ayer tuvimos un taller con el couch y siempre lo he dicho, mis respetos para él. Con 40 años todavía tiene esas ganas de seguir jugando , el liderazgo que tiene, hay que valorarlo", señaló Carlos Zambrano.

"ME DA GUSTO QUE ZAMBRANO ESTE AQUÍ DEFENDIENDO NUESTRA PATRIA" 🇵🇪 Los elogios de Paolo Guerrero a Carlos Zambrano tras el empate ante Chile por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS . 🎙 @zapccamila pic.twitter.com/UygjK4w8kr

Además, el 'Káiser' subrayó el compromiso y sacrificio que ambos ponen en cada partido, destacando que son los abanderados del actual grupo de futbolistas peruanos.

"No saben el sacrificio que hacemos, poniendo el pecho nosotros que somos los abanderados de esto y estamos para defender al país. A veces los resultados se dan, a veces no. Simplemente no se negocia las ganas que uno le pone en el campo", añadió el defensor de Alianza Lima.