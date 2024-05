Ethel Pozo llora al recordar el sacrificio de Gisela Valcárcel al convertirse en madre a los 17 años

La mañana del viernes 10 de mayo, el programa 'América Hoy' emocionó a sus televidentes con un especial por el Día de la Madre, destacando la labor de las mamás famosas del espectáculo. Entre ellas, Ethel Pozo, quien lloró al expresar su profundo agradecimiento a su madre, Gisela Valcárcel, por su sacrificio y amor incondicional a lo largo de los años.

Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas al recordar el esfuerzo que su progenitora, Gisela Valcárcel, realizó para criarla siendo una madre soltera a la edad de 17 años. Agradeció públicamente el amor y la dedicación de la 'Señito', quien luchó incansablemente por brindarle una vida digna y llena de oportunidades.

"A mi madre santa, que ha sido una madre maravillosa toda la vida, que me ha criado solita. Fue mamá soltera a los 17 años, me trajo a este mundo y lucho por mí. Tengo una hija de 17 años y no me la imagino porque es una niña. Y mi mami tuvo que ser mamá a esa edad, la adoro y la amo", expresó.