Paolo Guerrero: ¿Cómo se siente de poder enfrentar a Alianza Lima? Esto dijo el 'Depredador'

Paolo Guerrero fue presentado de forma estelar en Trujillo ante los hinchas de UCV, y realizó importantes declaraciones ante la prensa. En uno de sus comentarios, el 'Depredador' habló de Alianza Lima y su sentir al enfrentar a dicho equipo.

Guerrero no solo mencionó al cuadro blanquiazul, al cual calificó como "un club grande" al igual que a Universitario, sino que detalló que su equipo iba a luchar por el título de la Liga 1.

El capitán de la Selección Peruana se enfrentará con el equipo del cual es hincha en el Torneo Clausura, pues recientemente ya Alianza Lima y UCV chocaron en la Fecha 2, con una victoria para los blanquiazules.

Por otro lado, el '9' se verá las caras con Universitario entre el 29 de marzo y el 1 de abril, en la jornada nueve del Torneo Apertura. En este encuentro la UCV será local en el Estadio Mansiche.

El pasado 21 de febrero, el administrador de Alianza Lima, Diego Guerrero, negó en entrevista con Exitosa que haya existido un interés de su club por el jugador.

Es necesario recordar que el delantero estuvo en un lío mediático por su contratación con el club UCV, y se mantuvo en suspenso durante varios días. Esta situación fue la que llevó a Alianza a desinteresarse en el capitán de la Selección Peruana.

"No, en este momento no hay interés, somos respetuosos de la normativa deportiva tanto nacional como internacional. Existe un contrato que mantiene con la Universidad César Vallejo, respetamos eso, y por el momento no hay contacto ni tampoco ningún interés", declaró.

El pasado mes de enero, el futbolista fue consultado por una posible llegada al cuadro 'íntimo' mientras salía del país, y este respondió negando cualquier contacto con la dirigencia blanquiazul.

"Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como yo dije siempre, no por eso voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan, todo eso pasa", aseguró.