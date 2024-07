Paolo Guerrero en la cuerda floja: No entrenará con UCV hasta que se resuelva su caso

El caso de Paolo Guerrero y UCV parece de nunca acabar. Tras la negación del futbolista a ingresar en el más reciente encuentro del equipo, la dirigencia 'poeta' tomaría una fuerte decisión con el jugador.

Recordemos que 'Chicho' Salas informó a la prensa que conversaría seriamente con los directivos trujillanos, pues el 'Depredador' estaba apto y en condiciones para jugar.

"Ahora lo conversaremos en la interna con el señor presidente y los directivos. Yo puedo entender la molestia de todos los compañeros que están a la expectativa y no están iniciando. Él me dio sus explicaciones, prefiero mantenerlas en reserva y tocarlo con la directiva, con su presencia", declaró tras el partido.

Según el abogado especializado en Derecho Deportivo, Marcelo Bee Sellares, Guerrero y UCV firmaron un contrato que solo se puede resolver en los últimos días de diciembre del 2024.

Además, no existe una condición que obligue a una de las partes a pagar una indemnización de daños por una ruptura de contrato, cláusula de salida o rescisión anticipada. En ese sentido, a Guerrero solamente le queda dialogar con los altos mandos y dirigentes del club, para resolver las diferencias que tengan en carpeta.

Las reglas del torneo local son bastante claras respecto a las contrataciones entre campeonatos, e indican que si un jugador es parte de un partido con su equipo en el Torneo Apertura o el Clausura, no puede cambiar de club durante el campeonato nacional ese año.

Sin embargo, Guerrero no ha tenido minutos en el primer partido de UCV en el segundo torneo del año, por lo que aún podría competir por otro equipo que desee ficharlo una vez quede libre, como Alianza Lima.

En caso Paolo Guerrero desee rescindir su contrato con el cuadro 'poeta', deberá pagar un fuerte monto económico, como se informó en el programa 'América Hoy'. Según Brunella Horna, la cifra que tendría que pagar el delantero asciende hasta casi un millón de dólares.

"Si él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder, no pasará eso. Si eso pasa, cualquier jugador que quiera irse tiene que pagar su penalidad, así de fácil", declaró, subrayando que el club no facilitará la salida del jugador.