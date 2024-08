Paolo Guerrero: Revelan que el 'Depredador' ya no querría seguir siendo convocado a la Selección Peruana

Paolo Guerrero ha sido el principal protagonista de todos los portales y programa deportivos del Perú en las últimas horas luego que se diera a conocer su liberación de la César Vallejo tras llevar su caso a la Cámara y Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF la cual decidió disolver el contrato que mantenía con los trujillanos.

Con esta situación definida, diferentes medios dieron a conocer que el atacante se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima y que solo será cuestión de días para concretar la operación. Entre este lunes 26 o martes 27 de agosto se daría la oficialización de su incorporación mediante las redes sociales del club íntimo.

Sin embargo, una nueva información se dio a conocer sobre el futuro de Paolo Guerrero y esta vez involucra a la Selección Peruana. La periodista Carolina Salvatore recientemente reveló que el experimentado delantero ya no quiere volver a ser llamado por Jorge Fossati y seguir defendiendo al combinado patrio.

La mujer de prensa aseguró que el 'Depredador' ya está cansado con la situación de la Bicolor y ya no desea cargar con el peso del ataque del equipo nacional por lo que estaría evaluando esta radical decisión.

"La semana pasada estuve con dos exjugadores que me contaban off the record que Paolo Guerrero ya no quiere jugar en la selección peruana. Estos dos exfutbolistas me dicen que Paolo está muy cansado de tener que cargar con la responsabilidad de que mete gol o no mete gol y no está bueno que se retire con esa imagen de la selección. Eso es lo que me dicen", indicó en el programa 'La Interna'.