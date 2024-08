Mariano Soso se pronuncia ante la inminente llegada de Paolo Guerrero a Alianza: "Es un desafío muy grande"

Alianza Lima llegó a Lima luego de lo que fue la crucial victoria obtenida en la altura de Andahuaylas por 1-0 ante Chankas. Los dirigidos por Mariano Soso realizaron un partido parejo en todas sus líneas logrando hacer el daño suficiente al equipo local para llevarse los tres puntos gracias al tanto marcado por Pablo Sabbag.

A su llegada al Jorge Chávez, el estratega argentino conversó con los medios de prensa que esperaban al plantel íntimo y respondió acerca del inminente fichaje de Paolo Guerrero.

Como se recuerda, el atacante de 40 años se pudo desligar del club César Vallejo luego que la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF fallara a su favor. Tras ello, el 'Depredador' ya tendría todo arreglado con la institución que lo vio nacer para unirse a sus files en los próximos días.

Por ello, Mariano Soso aseguró que dirigir a un jugador de la talla de Paolo Guerrero será un gran desafío, pero también dejó en claro que lidiar con otros jugadores del plantel de Alianza Lima significa un enorme reto para él.

"En primer lugar, estoy muy feliz de dirigir a Alianza Lima. Estoy muy honrado por la elección del club para con mi persona. No solo me genera una responsabilidad y un reto muy grande gestionar a Carlos Zambrano, Hernán Barcos y jugadores que tienen una larga trayectoria. Guerrero es un desafío muy grande, pero también me moviliza mucho poder hacer crecer a Catriel, poder consolidar a Noriega. La toma del proyecto está vinculada a los futbolistas que tiene Alianza Lima y es innegable que un jugador de ese calibre movilizaría a cualquier entrenador", añadió.