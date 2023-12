Paolo Guerrero sobre Christian Cueva por quedar fuera de AL y la 'Blanquirroja': "La Selección lo necesita"

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, decidió pronunciarse sobre la actual situación que atraviesa su compañero Christian Cueva y las constantes críticas que recibió por su desempeño en los partidos jugados tanto en la 'Blanquirroja' como en el club de Alianza Lima.

A través de una entrevista, el 'Depredador' reiteró que mantuvo muchas conversaciones con Cueva, alrededor de "500 mil veces", para conocer a detalle sobre su salud y situación deportiva, ya que se someterá a una operación por una lesión en su rodilla.

Guerrero no quita su confianza al popular 'Aladino' y señaló que lo considera "un jugador diferente, que tiene mucho que aportar a la Blanquirroja" y espera que pronto pueda reincorporarse al equipo para conseguir triunfos que enorgullezcan a todo el país.

El goleador histórico de la Selección Peruana también se refirió al desafortunado desenvolvimiento del 'Equipo de todos' durante las primeras seis fechas de las Eliminatorias, tiempo que duró la gestión de Juan Reynoso antes de su destitución.

Admitió que los seleccionados peruanos no llegaron a comprender la filosofía del popular 'Cabezón'.

"Me siento muy apenado porque no conseguimos hacer ese click con Juan, por decirlo así, porque obviamente los resultados no ayudaron, pero bueno, el fútbol es así y seguramente va a tener más revanchas, en algún momento se la va a cobrar y seguramente le irá superbién en su carrera", comentó.