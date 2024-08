¿Paolo Guerrero se unirá a Universitario de Deportes? Jorge Fossati hace tremenda revelación

Paolo Guerrero enfrenta un momento crucial en su carrera. El delantero, esencial para la selección peruana, está sin equipo y negociando su salida de César Vallejo. En este contexto, Jorge Fossati comentó que Universitario de Deportes podría ficharlo y que, para concretarlo, planea hablar con Jean Ferrari, administrador del club.

Desde el 30 de abril, cuando jugó contra Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2024, Paolo Guerrero no ha visto acción en partidos oficiales. Tras ese encuentro, se dedicó a su recuperación de una lesión y luego expresó su deseo de dejar César Vallejo. Las conversaciones para su salida están en una etapa crítica, aumentando la incertidumbre sobre su futuro.

Paolo Guerrero se encuentra entrenando en solitario en Brasil, donde vive de manera permanente. Esta situación ha avivado rumores sobre su posible regreso a Alianza Lima. La falta de competición activa y un cambio de club podrían afectar su condición física y su preparación para futuros desafíos.

En este contexto incierto, Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, comentó sobre la situación de Paolo Guerrero. En una entrevista con L1 MAX, el 'Nono' señaló que el futbolista está en una posición más cercana a no ser convocado para los próximos partidos de las Eliminatorias que a ser incluido en la lista.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico de la selección peruana no interviene en los entrenamientos de Paolo Guerrero debido a su vínculo actual con César Vallejo, pero se mantiene en contacto para brindarle apoyo y sugerencias.

"Sé que él se está manteniendo, entrenando solo en este momento en Brasil donde tiene residencia permanente. No le hemos mandado trabajos específicos con la selección peruana, porque ha estado muy entreverado todo esto (su salida de la UCV). Nosotros no nos metemos en medio de jugadores que tienen equipo porque eso sería faltarle el respeto al equipo", expresó Jorge Fossati.

"En estos últimos días Paolo tiene comunicación con nuestro preparador físico por si necesita alguna sugerencia. Yo no me animo ahora de corazón a decirte algo determinante. Hoy está más para no ser convocado, que para sí, pero siempre tengo la esperanza de que mañana cambie la situación", acotó.

Respecto a la posibilidad de que Paolo Guerrero regrese a Alianza Lima, Jorge Fossati reveló que a menudo bromea con el delantero sobre un posible fichaje con Universitario de Deportes, aunque el jugador siempre manifiesta su afinidad por el club blanquiazul.

"Guerrero tiene un físico privilegiado, porque está bien cuidado. No se llega a los 40 años así. Sé que es hincha de Alianza Lima, es con quien más bromeo. Bromeo de que voy a hablar con Jean Ferrari para llevarlo a Universitario. 'No, profe, porque me da mucho frío allá. Yo me quedo acá porque el más grande es Alianza', me dice. Esas bromas la hago con varios, pero con él más", finalizó Jorge Fossati.