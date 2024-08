Paolo Guerrero fue víctima de burlas durante centenario de Universitario: "César Vallejo no me deja salir"

07/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El 6 de agosto, el Estadio Monumental fue testigo de una celebración histórica para Universitario de Deportes con 'Una Noche Eterna'. Este evento marcó el centenario del club y reunió a futbolistas, exjugadores, músicos y celebridades. Sin embargo, el espectáculo tomó un giro inesperado con la aparición del comediante Carlos Álvarez, quien se burló de Paolo Guerrero.

Centenario de Universitario de Deportes

El evento, organizado para conmemorar los 100 años de Universitario de Deportes, ofreció una noche repleta de actividades diseñadas para cautivar a los hinchas. La celebración incluyó la participación de futbolistas del club, así como de destacados grupos musicales y figuras del entretenimiento nacional e internacional.

Entre los artistas presentes estuvieron la Combinación de La Habana, Los Auténticos Decadentes, Marisol, Gian Marco, entre otros.

Los periodistas argentinos Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán animaron la velada con su estilo distintivo, aportando elegancia y dinamismo al evento.

La ceremonia también contó con actuaciones de importantes músicos como Anna Carina Copello, Los Rabanes y Bacanos, que ofrecieron una experiencia musical vibrante para los asistentes.

Bromean a Guerrero durante centenario

El acto más polémico de la noche fue el show de Carlos Álvarez. Durante su presentación, el comediante realizó una imitación del famoso futbolista peruano Paolo Guerrero.

@chismecitoscalientitos #PaoloGuerrero es víctima de burlas durante centenario de #Universitario: "#CésarVallejo no me deja salir" ♬ sonido original - chismecitos

Carlos Álvarez centró su actuación en la situación actual de Paolo Guerrero, quien está en proceso de rescisión de contrato con César Vallejo. La parodia incluyó la frase: "Ya no quiero jugar en Vallejo, ya no quiero. Me quiero ir a Brasil, de Río de Janeiro al Río Moche", provocando risas y diversas reacciones en el público.

La imitación de Carlos Álvarez no es nueva en términos de controversia. En 2015, Paolo Guerrero envió una carta notarial al comediante exigiendo el cese de las parodias que consideraba despectivas.

Paolo Guerrero argumentaba que las imitaciones afectaban su imagen y reputación como futbolista, y la carta solicitaba la suspensión de la parodia bajo amenaza de acciones legales.

Carlos Álvarez respondió afirmando que la notificación infringía su libertad artística. Defendió su derecho a utilizar la ficción para la comedia y comentó que los personajes públicos deben estar preparados para la crítica y la sátira mediática.

A pesar de la controversia generada por la parodia del comediante Carlos Álvarez sobre el aún futbolista de la César Vallejo, Paolo Guerrero, el evento 'Una Noche Eterna' fue un evento exitoso que celebró con gran esplendor el centenario de Universitario de Deportes.