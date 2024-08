Pedro García DEFIENDE a Renato Tapia tras fichar por Leganés: "Es el único peruano que juega en una liga top"

Luego de varias semanas de expectativa y de quedar fuera de la Copa América, Renato Tapia fue oficializado como nuevo jugador del Leganés de España por las próximas dos temporadas. De esta manera, el volante de la Selección Peruana se mantiene en LaLiga por lo que seguirá desarrollando su fútbol en uno de los torneos más competitivos del mundo.

Sin embargo, esta noticia generó el rechazo de gran parte del aficionado deportivo nacional que esperaba que el denominado 'capitán del futuro' se incorporé a un club de mayor relevancia. Esto además fue alimentado por el propio jugador, quien evitó ser parte del combinado patrio de Jorge Fossati por tener un gran contrato a punto de concretarse.

En medio de estas críticas, el periodista deportivo, Pedro García, defendió a Renato Tapia luego de conocerse su fichaje por el Leganés y aseguró que es un mérito que se mantengan en una liga de primer nivel a comparación de otros futbolistas peruanos que no supieron llegar a la élite mundial.

No obstante, el hombre de prensa también aseguró que la expectativa que se había generado era mayor en la hinchada de la Selección Peruana y también en el propio futbolista, quien pudo haber tenido otras ofertas entre manos.

"Yo te digo una cosa, te guste o no te guste Leganés, Tapia viene a ser el único futbolista nacido en el Perú que juega en una liga top, el único futbolista convocable por (Jorge) Fossati nacido en el Perú que juega en una liga top. Partamos de eso y luego digamos: 'No me gusta el Leganés'. En el momento de la Copa América, seguramente la expectativa de él era mayor, y seguramente estaba en contacto con un equipo más importante y terminó arreglando con Leganés", precisó en el programa 'Mano a mano' de YouTube.