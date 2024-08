Pedro García exige a Jorge Fossati que no convoque a Renato Tapia: "Yo si lo veo una desventaja"

Quedan pocos días para que la Selección Peruana vuelva a disputar una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas donde recibirá a Colombia en el Estadio Monumental. Por ello, la futura convocatoria de Jorge Fossati ya viene siendo tema en los principales programas deportivos de la televisión nacional.

Justamente, Pedro García, panelista de 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, dejó un polémico comentario respecto a Renato Tapia. El hombre de prensa aseguró que el capitán del futuro no debería ser considerado por el entrenador uruguayo para estos encuentros que se vienen.

Dichas declaraciones se dieron en medio de un debate de lo que sería el cotejo entre peruanos y colombianos programado para el viernes 6 de septiembre en nuestra capital. Los panelistas analizaban la actualidad de los posibles convocados cuando llegó el turno de Renato Tapia.

Ahí, Pedro García aseguró que no debería ser llamado, pues hasta el momento no cuenta con club por lo que ni siquiera puede realizar la pretemporada como cualquier otro futbolista. Incluso, el conductor aseguró que, en caso que sea convocado, sería el suplente de Wilder Cartagena quien sí llega con ritmo.

"Yo si creo que no es tan buena idea porque viene sin jugar no solamente el último tiempo, viene sin entrenar con equipo y viene sin entrenar con Perú porque habrá jugado con Paraguay, pero no se subió en el avión para ir a la Copa América, así que las dos semanas y media que estuvieron en Estados Unidos se las perdió. Se perdió la competición, se perdió la parte previa y se perdió lo posterior. Yo si lo veo una desventaja, me parece un crack Tapia, pero viene con cero ritmo", inició.