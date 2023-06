Perú: ¡Atención! ¿Cuándo volverá a jugar la 'Blanquirroja este 2023?

20/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Terminó el periplo de Perú en Asia! La 'Blanquirroja' culminó su viaje por territorio oriental, donde se enfrentó a Corea del Sur y Japón en dos partidos amistosos. No obstante, la hinchada nacional desea conocer cuándo los dirigidos de Juan Reynoso volverán a enfrentar a otro rival.

¿Cuándo volverá a jugar la 'Blanquirroja'?

La cercanía de las Eliminatorias se encuentra latente y, frente a la última versión de la 'Bicolor', se genera una serie de dudas entre los fanáticos del 'Equipo de todos'.

Para mala fortuna de todos, justamente, este último encuentro fue la antesala a las clasificatorias. Y es que Perú arrancará en setiembre su lucha por un cupo a la Copa del Mundo 2026.

A detalle, en dicho mes, el 'Equipo de todos' tendrá una fecha doble, es decir, se enfrentará a dos países sudamericanos, que en este caso serán Paraguay y Brasil, primero en condición de visitante, y el siguiente como locales.

Frente a los 'Guaraníes', los dirigidos por Juan Reynoso deberán medirse en el Estadio Defensores del Chaco, donde en estas últimas visitas le fue bien a la Selección Peruana de Fútbol.

Posteriormente, Perú recibirá a Brasil, en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de las Eliminatorias. El 'Scratch', en la historia, ha sido imbatible para la 'Blanquirroja'.

Es así que, la escuadra de Juan Reynoso deberá recuperarse anímicamente para iniciar de la mejor manera su lucha contra los nueve países restantes del continente sudamericano.

¡En medio de la incertidumbre!

El equipo de Juan Reynoso dejó muchas dudas en torno a la conformación del equipo titular y los propios cambios del seleccionado nacional. Y es que, el 'Cabezón' intentó recuperar la mejor versión de Christian Cueva, pero no tuvo resultado alguno.

Además, Sergio Peña no deja de generar dudas. El ex-Alianza Lima no logra reconectar con el 'Equipo de todos' luego de su excelsa participación en la Copa América 2021.

Del mismo modo, los laterales del cuadro peruano también son una incertidumbre; puesto que el arribo de Oliver Sonne, jugador con ascendencia peruana, aún no fue confirmada y Luis Advíncula viene jugando en una posición diferente en Boca Juniors.

Mensaje del capitán

El 'Depredador' salió en defensa del DT del 'Equipo de todos', y aseguró que el 'Cabezón' se encuentra probando distintas fórmulas para encontrar el mejor rendimiento de la 'Bicolor'. Asimismo, aseveró que "no tiene dudas" que el seleccionado nacional llegará de la mejor manera tras continuar trabajando arduamente.

"Juan está probando y no dudo que vamos a llegar bien a las Eliminatorias pero tenemos que seguir trabajando mucho más", dijo tras el pitazo final.

De esta manera, Perú deberá esperar más de dos meses para volver a jugar este año 2023. La 'Blanquirroja' ya tiene pactados dos duros choques contra dos seleccionados sudamericanos por las Eliminatorias.