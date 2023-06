¡Goleada en Osaka! Perú terminó cayendo 4-1 contra Japón y dejó dudas a puertas de las Eliminatorias

20/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Duro golpe! Perú terminó cayendo 4-1 contra Japón en el Estadio de Fútbol de Suita, en la ciudad de Osaka. El equipo de Juan Reynoso estuvo lejos de su mejor versión y fue vapuleado por los 'Samuráis', mediante múltiples contragolpes, que dejaron muchas dudas en torno al 'Equipo de todos' a puertas de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Perú vs. Japón

Desde el primer minuto, el cuadro asiático salió con la máxima postura ofensiva a diferencia de Corea del Sur, que se tomó el partido más tranquilo contra la 'Bicolor'.

Como quedó constatado, el cuadro azul intentó aprovechar su velocidad por las bandas frente a la defensa 'blanquirroja'. El equipo del 'Cabezón' no pudo controlar en ningún momento del partido, las arremetidas a las espaldas de Jhilmar Lora y Marcos López.

Es así que, la primera anotación de los asiáticos llegó a los 23 minutos tras un potente disparo de Hiroki Itō que sorprendió a Pedro Gallese. El arquero del Orlando City pudo hacer algo más para evitar la diana, pero solo llegó a manotear débilmente el balón.

En cuanto al segundo y tercer gol, la 'Blanquirroja' quedó bastante mal parada en la línea defensiva y del mediocampo, ya que los nipones llegaron con facilidad a la área resguardada por el 'Pulpo' para acrecentar la diferencia.

El cuarto gol arribó por una equivocación de Marcos López, ya que habilitó a Daizen Maeda que tuvo a disposición todo el arco desguarnecido de Gallese para poner la cerecilla al pastel.

La anotación de Perú se dio luego que los dirigidos por Hajime Moriyasu retrocedieron algunos metros y disminuyeron el ritmo del partido. Christopher Gonzáles consiguió aprovechar una desatención de la zaga defensiva.

¡Muchas dudas!

A puertas de las Eliminatorias, el equipo de Juan Reynoso dejó muchas dudas en torno a la conformación del equipo titular y los propios cambios del seleccionado nacional. Y es que, el 'Cabezón' intentó recuperar la mejor versión de Christian Cueva, pero no tuvo resultado alguno.

Asimismo, Sergio Peña no deja de generar dudas. El ex-Alianza Lima no logra reconectar con el 'Equipo de todos' luego de su excelsa participación en la Copa América 2021.

Del mismo modo, los laterales del cuadro peruano también son una incertidumbre; puesto que el arribo de Oliver Sonne, jugador con ascendencia peruana, aún no fue confirmada y Luis Advíncula viene jugando en una posición diferente en Boca Juniors.

De esta manera, la caída de Perú contra Japón dejó muchas dudas en la hinchada nacional que confiaba en ver al 'Equipo de todos' con su mejor versión a puertas de afrontar las Eliminatorias.