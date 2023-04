Philipp Eisele Yupanqui, la joya de Eintracht Frankfurt que representa a Perú: ¿Quién es?

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

La reciente derrota de Perú ante Bolivia en la Sudamericano Sub-17 prendió las alarmas de los hinchas bicolores. Ante ello, la esperanza de los fanáticos recae en un jugador peruano-alemán de nombre Philipp Eisele Yupanqui, que sería defensor central en las categorías inferiores del Eintracht Frankfurt.

La joya de 'Las Águilas' se perfila como zaguero titular en el siguiente juego contra Paraguay. Aparentemente, Pablo Zegarra, director técnico de la categoría, lo tiene en su oncena inicial, que busca un cupo en el Mundial Sub-17.

¿Quién es Philipp Eisele Yupanqui?

Philipp Eisele Yupanqui es un defensor central de prominente estado físico con 1,79 metros. El muchacho tiene sangre peruana por su madre que es oriunda de Lima, específicamente del distrito de Ancón.

La fémina nunca abandonó sus raíces blanquirrojas, ya que se encarga de vender piezas artesanales y productos textiles para compartir la cultura peruana en el territorio teutón. De esta manera, Philipp creció amando y respetando a la casaquilla bicolor.

Por consiguiente, el joven deportista aceptó la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se integró a la 'Blanquirroja' en un partido amistoso contra Colombia en enero de este año.

Conocido su caso, miles de internautas pidieron a Zegarra la incorporación de Eisele Yupanqui contra los 'Guaraníes' a fin de conseguir mejores resultados en el certamen internacional.

Perú no será sede del Mundial Sub-17

La FIFA comunicó que Perú pierde los derechos de organización del Mundial Sub-17 que se iba a realizar en nuestro país. Esta decisión fue anunciada mediante las redes sociales de la institución, quien señala que las negociaciones no alcanzaron buen puerto en las últimas semanas.

La entidad alude que Perú perdió sus derechos de albergar la copa del mundo debido a que no cumple con los parámetros mínimos para ser anfitrión de un campeonato de esta magnitud. En esa misma línea, la institución hace énfasis en los problemas infraestructurales que presenta nuestro país.

Otra joya Sub-17 de Perú

Felipe Chávez de Somocurcio es una de las nuevas joyas del fútbol peruano. Con solo 15 años, ha sido llamado para representar a la selección de Perú Sub 17 en el Sudamericano de Ecuador gracias a su gran rendimiento en el extranjero. No obstante, su desempeño en el campo de juego no es lo único que llama la atención, ya que tiene la particularidad de contar con el equipo más ganador de Alemania: Bayern Múnich.