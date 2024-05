Piero Quispe comprará una casa para su madre con su sueldo de Pumas: "Es un sueño de siempre"

El exfutbolista de Universitario de Deportes, Piero Quispe, ha revelado un gesto conmovedor en una reciente entrevista para L1 Radio. El joven deportista contó que, en unos días, le comprará una casa a su madre con el dinero que ha ganado en su actual equipo, Pumas de México.

Piero Quispe, de 23 años, tomó la decisión de emigrar al extranjero después de conseguir el título nacional con Universitario de Deportes, un logro que consolidó su reputación en el fútbol peruano.

Reveló su amor por el club que lo vio crecer como futbolista, Universitario de Deportes, y su decisión de no querer jugar en otro equipo peruano.

"La 'U' siempre será lo principal, soy hincha desde chico. Todo lo que he pasado es algo que jamás voy a olvidar. Mucho menos cuando campeonamos, que fue cosa de otro mundo. No me gustaría jugar en otro equipo (del Perú)", afirmó Quispe, destacando su amor y lealtad inquebrantable hacia Universitario de Deportes.