¡Polémica! Exentrenador de la selección peruana explota contra Uruguay y Marcelo Bielsa

La permanencia de Marcelo Bielsa como técnico de Uruguay ha sido cuestionada por muchos hinchas de la 'garra charrúa', entre ellos, el exentrenador de la selección peruana, Sergio Markarián, quien explotó contra su colega en una reciente entrevista.

Markarián continúa siendo una voz autorizada e importante en el fútbol de su país, por lo que sus declaraciones sorprendieron dentro de la región. No solo minimizó a Bielsa, sino que cuestionó algunas decisiones que realizó.

"Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad... Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay. El primero fue competir en un torneo, que creo se jugó en Chile, al que no asistió él y llevó una selección muy pobre", declaró en Radio Santiago.