¡Tremendos partidazos! UEFA realizó el sorteo de la nueva Champions League con formato distinto

La UEFA confirmó el cambio de formato de la Champions League para esta temporada, realizando el sorteo de la etapa inicial del torneo, en donde habrán auténticos partidazos.

Es importante mencionar que esta no es la primera vez que el formato de la competición cambia, pues en campañas como la 1992/93, hubieron menos equipos, introduciéndose la fase de grupos de forma progresiva.

Algunas campañas, incluso, se contó con una segunda fase de grupos sin fases eliminatorias. Esto terminó desembocando en el formato ya conocido, el cual se modificará este año.

¿Cómo se jugará la Champions este año?

Partiendo desde que no habrá fase de grupos, se entiende que los 36 equipos clasificados jugarán una primera ronda en formato liga, donde todos juegan contra todos. Los primeros ocho equipos avanzarán directamente a octavos de final.

Los equipos que se ubiquen entre la novena y la vigésimo cuarta casilla, participarán en un Play-off a ida y vuelta por las ocho plazas restantes.

Es importante mencionar que todos los participantes se enfrentarán a ocho equipos diferentes, con cuatro partidos como local y visitante. Las fechas de los compromisos se darán a conocer este sábado.

Como si no fuera suficiente, además de jugarse partidos los martes y miércoles, se agregarán los jueves como día de competencia, y en la última fecha, los 18 partidos se jugarán en simultáneo para definir a los eliminados y clasificados.

¿Qué partidos destacan?

Algunos de los choques más importantes serán el del Manchester City vs. Inter de Milán, el Bayern Múnich vs. Barcelona, Real Madrid vs. Liverpool, PSG vs. Arsenal y Borussia Dortmund vs. Real Madrid.

Recordemos que la última temporada, la 'orejona' fue ganada por el cuadro merengue, quien consiguió su décimo quinta Champions, con actuaciones destacadas de Vinicius Jr y Jude Bellingham.

Cristiano Ronaldo fue condecorado

Cristiano Ronaldo fue premiado hoy como el máximo goleador de la historia de la Champions League, siendo invitado además a la ceremonia de sorteo de dicha competencia por la UEFA. El portugués, nuevamente, se robó la atención, al recordar su paso por el Real Madrid.

Sin embargo, los fanáticos presentes enloquecieron al escuchar que el propio Ronaldo no cerrarle la puerta al torneo en el futuro. Esto no confirma nada de su posible regreso al fútbol europeo, pero generó una gran ilusión entre los hinchas.

"La gané muchas veces y marqué muchos goles. Es genial estar aquí. Tengo grandes recuerdos. Mis grandes recuerdos están vinculados a este torneo. Nunca se sabe, quizá vuelva. Ya veremos qué pasa en el futuro", declaró.

Más allá de las declaraciones de Ronaldo, la Champions League ya fue sorteada por la UEFA en su nuevo formato para esta temporada.